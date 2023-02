A primeira notícia do dia, e talvez, a principal, é que o Benfica ficou mais perto dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Onze metros e uns pozinhos mais perto, se quisermos aludir à forma como os encarnados construíram o triunfo em casa do Club Brugge (2-0), na primeira mão dos oitavos de final da Prova Milionária.

Rafa e Ramos, o regresso à fórmula inicial

Na Bélgica, Roger Schmidt voltou à fórmula que mais vezes lhe deu sucesso esta temporada: Rafa e Gonçalo Ramos podiam não estar a 100 por cento, como o técnico das águias revelou, mas foram lançados no onze inicial.

David Neres e Gonçalo Guedes foram os sacrificados, Chiquinho voltou a ocupar o meio-campo ao lado de Florentino.

O Benfica entrou mais forte, mas o Brugge também fez questão de lembrar porque é que está neste «oitavos», e depois de ganhar a equipas como o FC Porto ou o Atlético de Madrid. O período entre os dez e os 25 minutos do clube belga foram positivos, deixaram a águia em sentida, mas não se traduziram em grande coisa naquilo que mais interessa: golos, ou pelo menos tentativas reais disso.

Otamendi dá o sinal

Depois disso, diga-se, o conjunto de Schmidt acordou. E o sinal foi dado pelo representante máximo do técnico germânico em campo, Otamendi, aos 23 minutos, num lance individual que, coincidência ou não, catapultou o Benfica para outro nível.

Isso e outra envolvência de João Mário no jogo, muito agarrado à direita nos primeiros minutos. Os encarnados, por força da capacidade criativa de Grimaldo e da competência de Aursnes, foram sempre canalizando os seus ataques pelo lado esquerdo.

Ora, no espaço de um minuto, por duas vezes o Benfica esteve perto do golo, e estava dado aí o click para o que restava para jogar da partida. Aos 26 minutos António Silva deixou Otamendi desesperado com um mau cabeceamento à boca da baliza, aos 31 Rafa acertou no poste.

Os lances foram-se sucedendo, o Benfica foi desperdiçando, e começou a pairar em Bruges aquela velha máxima de quem não marca, sofre. E isso aconteceu... durante breves segundos.

A acabar a primeira parte, e num lance de bola parada, o Brugge marcou, por Odoi, e congelou durante alguns instantes os três mil adeptos benfiquistas que estavam no estádio. Mas apenas por alguns instantes porque o lance foi anulado por fora de jogo.

O susto passou e o golo surgiu

O Benfica saiu vivo desse susto, e se já tinha acabado a primeira parte por cima do Brugge, essa diferença acentuou-se na etapa complementar. Gonçalo Ramos falhou o 1-0 de forma escandalosa, mas redimiu-se logo a seguir, na inteligência que teve para ganhar um penálti.

João Mário marcou, fez o quinto golo nesta Liga dos Campeões e o quarto consecutivo em jogos fora na Prova Milionária. Os «quartos» para as águias embalaram aí.

Mais maduro, e acima de tudo melhor, o Benfica pôs-se de cadeirinha no jogo e, porque não, na eliminatória. Defensivamente segura – com António Silva em destaque –, a águia teve ainda asas para dar outra cor ao resultado.

Neres e Guedes, as cartadas para o 2-0

Aí, mérito para Roger Schmidt, que percebeu o desgaste de Rafa e Gonçalo Ramos e lançou David Neres e Gonçalo Guedes para os seus lugares – que luxo.

A dupla agitou e, mais do que isso, foi decisiva no 2-0. Após um desvio de Guedes, Meijer facilitou, Neres aproveitou e fez o 2-0 que até meteu Rui Costa a cantar nas bancadas.

Ainda vamos no intervalo, mas o Benfica está com os quartos de final da Liga dos Campeões bem encaminhados. Pelo menos, repetimos, tem dois golos de vantagem sobre o Brugge – ou os tais onze metros e uns pozinhos.

