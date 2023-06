Rui Costa enviou uma mensagem a Ferran Soriano, CEO do Manchester City, a felicitá-lo pela conquista da Liga dos Campeões e a dar-lhe as boas-vindas ao clube dos campeões europeus. A mensagem foi, de resto, partilhada no site ofiical do Benfica.

«Caro Ferran Soriano, em meu nome pessoal e em nome do Sport Lisboa e Benfica, quero congratulá-lo por ter vencido pela primeira vez a Liga dos Campeões da UEFA. Orgulhosamente, como presidente de um clube duas vezes vencedor, permita-me dar-lhe as boas-vindas ao clube dos vencedores», pode ler-se na mensagem.

«O Sport Lisboa e Benfica orgulha-se de ver três jogadores formados na nossa academia – Rúben Dias, Bernardo Silva e Ederson Moraes – contribuírem de forma decisiva para esta conquista. Aproveito para pedir que transmita as nossas felicitações aos jogadores, técnicos e staff envolvidos neste êxito.»