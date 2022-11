Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven após a vitória sobre o Maccabi Haifa por 6-1 e o consequente apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões no topo do Grupo H:

[Fez algum discurso para os jogadores no balneário. Qual foi a mensagem?]

«Dei-lhes os parabéns e um enorme respeito pelo que fizeram. Ao longo da fase de grupos jogaram a um nível muito elevado e queríamos terminar também a um nível elevado e queríamos também acreditar nas nossas hipóteses. Na verdade, pensámos que só seríamos primeiros se fizéssemos mais pontos do que o PSG, mas as duas equipas ganharam e acabámos por conseguir marcar muitos golos e ser muito eficazes. Os jogadores merecem isto, ficámos em primeiro e é uma grande conquista.»

[Como é que explica o ritmo dos jogadores, que foram sempre atrás do resultado de que precisavam?]

«Penso que é o momento. O objetivo para hoje era ganhar e não marcar o maior número possível de golos porque respeitamos o adversário e sabemos que é muito difícil defrontar o Maccabi Haifa. Mas na segunda parte o ascendente estava do nosso lado e com o quarto e o quinto golos os jogadores acreditaram. Claro que sabiam antes do jogo o que tinham de fazer também relativamente à diferença de golos. Nos últimos minutos fizemos tudo para marcar o sexto golo. O objetivo inicial não era esse, mas faz parte do futebol aproveitar quando temos a oportunidade de conseguir algo especial.

[Gonçalo e Aursnes. O que aconteceu com eles para serem substituídos?]

«Vamos ver. Ainda não tenho a certeza. O Gonçalo tem um problema num tornozelo e o Fredrik sentiu alguma pressão nos tendões. E não quisemos correr riscos e foi por isso que decidimos tirá-los.

[Benfica bateu o recorde de pontos do clube numa fase de grupos da Champions, apurou-se em primeiro. Acredita que as outras equipas não querem defrontar o Benfica?]

«Não quero exagerar. Fizemos uma boa fase de grupos e continuamos humildes. Respeitamos todas as equipas e há muita qualidade à nossa espera. Vamos dar o nosso melhor. É óbvio que temos muita confiança mas agora estamos felizes com o que alcançámos, a Liga dos Campeões está em pausa e vem aí um jogo da Liga com o Estoril.»