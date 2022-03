Menos de 24 horas depois do apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Benfica revelou um vídeo dos bastidores da eliminatória com o Ajax.

As primeiras imagens são ainda referentes ao jogo da Luz, e aí destaca-se a "premoninação" de Rui Costa no final.

«Aqui ninguém fica satisfeito quando não ganha, mas o que fizemos na segunda parte merece aplausos. Mostrámos aquilo que podemos fazer e vamos lá ganhar», diz o presidente encarnado aos jogadores.

O vídeo prossegue depois com o apoio dos adeptos em Amesterdão, e revela parte do discurso do treinador no balneário, minutos antes do apito inicial. «Hoje vamos aqui fazer história», antecipa.

As imagens de festa são protagonizadas sobretudo dos jogadores, mas também por Nélson Veríssimo, puxado para o centro da comemoração no balneário.

Quando Rui Costa fala ao grupo, para dar os parabéns pelo apuramento, ainda está o treinador a recompor-se.

As últimas imagens são do hino de Luis Piçarra, cantado no jantar pós-jogo por Pedro Pitacas, membro da equipa técnica de Nélson Veríssimo.

Veja o vídeo: