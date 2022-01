O Ajax chegou ao Algarve na segunda-feira para uma semana de estágio mas decidiu cancelar o período de preparação num complexo desportivo de luxo na Quinta do Lago após vários testes positivos de covid-19.



O adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões recorda que a comitiva, composta por mais de 60 pessoas, teve resultados negativos nos testes realizados antes da partida para Portugal.



Agora, o Ajax diz que teve «alguns testes positivos» nos testes realizados no hotel no Algarve.



«Para evitar um surto e com vista ao início da segunda metade da temporada, domingo, 16 de janeiro, frente ao Utrecht, o Ajax não quer correr riscos. Portanto, do ponto de vista preventivo, decidiu voltar a Amesterdão na quarta-feira», explica o clube dos Países Baixos.

Ajax heeft besloten het trainingskamp in de Algarve per direct af te breken. Dit als gevolg van enkele positieve uitslagen na in het hotel afgenomen coronatesten. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 5, 2022