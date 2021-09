O defesa do Benfica, Morato, na flash interview da Eleven, após o empate frente ao Dínamo Kiev, em jogo da primeira jornada do grupo E da Liga dos Campeões:

[Últimos minutos] «Não temos de olhar para os últimos minutos, foi no detalhe que não conseguimos a vitória. Os últimos minutos não refletem o que foi o jogo.

Só faltou o golo, estávamos bem posicionados, só faltou mesmo o golo.

[Estreia na Champions e jogo com o Barcelona] É sempre especial a estreia na Liga dos Campeões, mas temos de pensar no Boavista antes e só depois no Barcelona.»