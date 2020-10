Everton, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV+, após a vitória por 4-2 frente ao Lech Poznan, na ronda de abertura da fase de grupos da Liga Europa:



«Foi uma vitória muito importante. Esta competição é muito difícil, sobretudo fora de casa. Começámos com pé direito, dá-nos tranquilidade. É bom começar com uma vitória destas.»



[Chegar à final da Liga Europa]:



«Creio que passo a passo e a pensar jogo a jogo, sonhamos com o título e esperamos almejar isso. Entramos nas competições para ganhar. A Liga Europa é muito difícil, vamos degrau a degrau e esperamos chegar lá.»



[Que análise faz às suas exibições no Benfica]: «Creio que estou a ajudar bem a equipa no que me foi pedido. Hoje fiz mais uma assistência. Mais importante que os golos, é ajudar a equipa.»



[Como tem sido trabalhar com Jorge Jesus]: «É um grande treinador e tem provado isso durante a semana e nos jogos. Temos acreditado na ideia de jogo dele. Ele tem dado confiança ao grupo e temos colhido frutos durante os jogos.»