Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final do empate (0-0) em Toulouse, que apurou os encarnados para os «oitavos» da Liga Europa:

«Foi suficiente para seguir em frente, que era o objetivo. Foi um jogo difícil, não estivemos bem, mas conseguimos três oportunidades importantes na primeira parte. Depois, não encontramos o melhor momento para o contra-ataque. No fim, se não marcamos temos de defender bem e estamos felizes por seguir em frente.»

«No futebol há várias tarefas, por vezes tudo está relacionado em jogar de forma inteligente, outras vezes devemos olhar apenas para o resultado. Estamos sempre preparados para lutar.»

[Sobre a presença de João Neves e António Silva] «Afeta toda a equipa e a preparação não foi normal, isso é claro. Tenho muito respeito por eles, por estarem disponíveis para este jogo difícil e estaremos focados. Foi importante ganharmos num momento como este.»