Se vencer o Belenenses esta sexta-feira, o Benfica completa um mês de janeiro perfeito, com vitórias em todos os seis jogos realizados.

Bruno Lage abordou o momento da equipa e elencou os nomes de dois jogadores para sustentar o crescimento verificado. «Ter toda a gente disponível foi sempre uma preocupação. Senti que quando estivesse toda a gente disponível, principalmente Rafa e Chiquinho, que tiveram lesões prolongadas, que a equipa ia ser muito mais forte. É isso que está a acontecer: neste momento tenho soluções que nos permitem, num mês difícil e com jogos muito complicados e independentemente dos jogadores começarem no onze ou no banco, termos sempre soluções para resolver os problemas. Foi o que acontece: Sefe[rovic] saltar do banco e resolver-nos um problema, e o Rafa a mesma coisa», destacou.