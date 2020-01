O Benfica defronta esta sexta-feira o Belenenses, em jogo da 19.ª jornada da Liga, e Bruno Lage alertou para os perigos que os encarnados irão encontrar diante de uma equipa que vai para o terceiro jogo com Petit.

«É uma equipa consistente no que sabe fazer, até porque, como sabem, durante muito tempo este foi o sistema que Silas usava no Belenenses», disse, referindo-se aos resgate do sistema de cinco defesas por parte do novo treinador.

«Nota-se uma boa dinâmica e a qualidade dos jogadores, principalmente nos homens da frente. Tem homens como Varela, o Marco Matias, que conheço bem, e o André Santos no meio-campo. São indivíduos muito experientes, com enorme qualidade a jogar por dentro por fora e a atacar a profundidade», destacou o técnico das águias.

Lage reconheceu que as dinâmicas do Benfica terão forçosamente de ser diferente do que quando tem pela frente um adversário com uma linha de cinco e lembrou que os azuis são tradicionalmente um osso duro de roer para as águias. «O Belenenses normalmente cria-nos dificuldades e teremos de estar com uma tremenda motivação de fazer um grande jogo e de ter uma entrada como tivemos nos últimos dois jogos em Alvalade e em Paços de Ferreira.»

Recorde-se que na época passada o Belenenses conseguiu empatar para o campeonato no Estádio da Luz, situação que não esteve presente nas conversas ao longo do ciclo de preparação para esta partida. «Da mesma forma que não recordo o percurso de vitórias, também não vou recordar um eventual empate ou uma derrota. Olho para aquilo que é a nossa evolução enquanto equipa e depois para o que o adversário faz. Não é olhar para o Belenenses que empatou: é olhar para o Belenenses que tem dinâmica muito boa e jogadores de qualidade interessante que nos podem criar dificuldades. (...) Mas temos feito bons jogos, independentemente do sistema do adversário», acrescentou.

Ainda sobre o jogo desta sexta-feira, Lage não confirmou se André Almeida, em risco de falhar o clássico com o FC Porto por estar com quatro amarelos na Liga, será opção. «As nossas decisões vão ser tomadas em função do jogo com o Belenenses», limitou-se a dizer.