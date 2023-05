Yann-Benjamin Kugel foi um dos elementos da equipa técnica de Roger Schmidt mais animados na festa do título do Benfica ainda no relvado do Estádio da Luz e levou para as redes sociais o clima festivo.

«Isso é Benfica, pá!!!!», escreveu no Instagram numa fotografia em que apareceu ao lado de Luisão, ex-futebolista dos encarnados e diretor do clube.

Yann-Benjamin Kugel, que é o responsável pela parte da preparação física dos jogadores do Benfica, assinalou ainda mais uma conquista ao lado de Julian Draxler, que está parado há alguns meses. Antes da Liga portuguesa, os dois venceram dois títulos pela seleção alemã: o Mundial 2014 e a Taça das Confederações em 2017.