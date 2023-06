Fredrik Aursnes recordou a transferência do Feyenoord para o Benfica. O internacional norueguês confessou ter ficado surpreendido com o interesse das águias, mas sublinhou que a saída de Roterdão foi a melhor opção.



«Estava muito motivado para ficar. Pensei que seria difícil sair porque já tinham saído muitos jogadores. Também foi uma surpresa para mim quando o Benfica demonstrou interesse. Foi uma boa opção para mim e para o Feyenoord», referiu, em declarações à magazine do clube neerlandês.



À distância, o médio de 27 anos revelou que continuou a seguir o campeonato dos Países Baixos e a sua ex-equipa. «O Feyenoord teve uma temporada muito boa. Acompanhei a equipa com enorme prazer. Sempre que o calendário do Benfica permitia, estava em frente à televisão», disse, deixando elogios ao técnico Arne Slot.



«Houve um trabalho fantástico do staff técnico e de toda a equipa. Acho que Arne Slot é a principal razão do sucesso do Feyenoord. No ano em que trabalhei com ele, percebi que ele era um treinador incrível.»



Na época de estreia no Benfica, Aursnes marcou três golos em 42 jogos.