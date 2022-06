Durante o mês de junho o balneário do Benfica no estádio da Luz estará aberto ao público.



De acordo com as águias, é possível visitar o espaço íntimo da equipa principal no âmbito do programa habitual de visita ao estádio e ao museu.



Os ingressos para visitar tanto o balneário como o estádio ou o museu já estão disponíveis no site do Benfica.