O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol deu início a um processo disciplinar a Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso, Otávio e à SAD do FC Porto, na sequência de uma queixa do Benfica, informou o organismo esta segunda-feira.

«Instauração de processo disciplinar a Diogo Meireles Costa, Fábio Rafael Rodrigues Cardoso, Otávio Edmilson da Silva Monteiro, Wilson Miguéis Manafá Jancó e à Futebol Clube do Porto – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 24 de maio de 2022, na sequência de participação apresentada pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, tendo por objeto eventual lesão da honra, injúrias ou ofensas à reputação», lê-se no comunicado do Conselho de Disciplina.

A mesma entidade refere que «o processo foi enviado, dia 26 de maio de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional».

A queixa dos encarnados deveu-se aos cânticos insultuosos dirigidos pelos jogadores portistas ao clube da Luz durante as celebrações do título. O episódio ocorreu num convívio privado entre os jogadores e durante um direto feito pelo médio luso-brasileiro no Instagram.

[em atualização]