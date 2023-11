David Neres vai passar esta quinta-feira pela mesa de operações.

O brasileiro do Benfica, recorde-se, contraiu uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo, no empate com o Casa Pia, e logo na altura foi anunciado que para recuperar completamente o jogador teria de ser operado.

A necessidade de deixar o joelho desinchar, porém, obrigou David Neres a esperar cerca de duas semanas, estando agora em condições de finalmente poder efetuar a intervenção cirúrgica.

Depois disso, Neres terá ainda várias semanas de recuperação, estando previsto que regresse aos relvados apenas em 2024.