Diogo Ferreira assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O guarda-redes, de 16 anos, está prestes a iniciar a quinta temporada com as águias onde chegou proveniente do Lusitano FC Vildemoinhos.



O guardião mostrou-se «orgulhoso» por assinar contrato com os encarnados depois de na época passada ter feito quatro jogos nos Juvenis A, equipa que se sagrou campeão de sub-17.



Diogo Ferreira, que além de Lusitano Vildemoinhos, jogou ainda no SC Penalva do Castelo e no Académico Viseu, é internacional jovem por Portugal.