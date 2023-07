Tiquinho Soares marcou no empate do Botafogo contra o Santos na semana passada e chegou aos 50 golos com a camisola da Estrela Solitária. Antes do encontro frente ao Coritiba, o avançado recebeu uma camisola das mãos de Bruno Lage a assinalar a marca redonda.



«Tiquinho, quem diria! Um ex-Benfica e ex-FC Porto... tu ainda estás vestido à Porto! Mas eu quando fui campeão no Benfica [a camisola] era preta. É um enorme orgulho, estás a fazer uma época fantástica. É um enorme orgulho estar a trabalhar contigo nestas últimas duas semanas», disse o português, com um enorme sorriso.



Refira-se que este domingo, o ex-FC Porto, Nacional e V. Guimarães marcou dois dos quatro golos da golada do líder do Brasileirão ao Coritiba, permitindo a Lage celebrar a primeira vitória na prova.