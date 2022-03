O Benfica venceu o Estoril por 2-1 no Estádio da Luz, num jogo em que Rafa abriu o marcador com um golo de antologia, no qual correu 70 metros com a bola e passou por toda a gente, antes de Gonçalo Ramos fazer o segundo golo. Já nos descontos da partida, André Franco fez o golo do Estoril.

Com este triunfo, o Benfica voltou a encurtar a distância para o segundo lugar, do Sporting, para seis pontos.