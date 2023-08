Morato foi convocado pelo selecionador Ramos Menezes para a seleção brasileira sub-23, que prepara a participação nos Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris. O jogador do Benfica foi um dos quatro centrais convocados pelo treinador.

A lista tem nomes de luxo, o maior dos quais é o ponta de lança Vítor Roque, que já se estreou na seleção principal e já se transferiu para o Barcelona. Mas há mais, como sejam Abney, do Chelsea, Marcos Leonardo, do Santos, e João Gomes, do Wolverhampton.

Ramon Menezes confirmou, de resto, que inicialmente tinha convocado Luiz Henrique, do Betis, mas posteriormente retirou o médio da convocatória e chamou Bitello, do Grémio: isto porque Luiz Henrique está a ser investigado, juntamente com Paquetá, devido a um escândalo de apostas desportivas.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Gabriel Grando (Grémio), Matheus Cunha (Flamengo) e Mycael (Ath. Paranaense):

Defesas: Arthur (Bayer Leverkusen), Vinicius Tobias (Real Madrid), Vitão (Internacional), Lucas Halter (Goiás), Robert Renan (Zenit), Morato (Benfica), Welington (São Paulo) e Abner (Bétis);

Médios: Andrey (Chelsea), Bitello (Grémio), João Gomes (Wolverhampton), Marlon Gomes (Vasco), Maurício (Internacional) e Danilo (Nottingham Forest);

Atacantes: Lázaro (Almería), Vitor Roque (Ath. Paranaense), João Pedro (Brighton), Igor Paixão (Feyernoord), Paulinho (Atlético Mineiro) e Marcos Leonardo (Santos).