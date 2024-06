O orçamento do Benfica para a temporada de 2024/25 foi aprovado por uma curta margem na Assembleia Geral realizada este sábado no Estádio da Luz, após uma longa maratona para cerca de cinco mil sócios que participaram em duas reuniões magnas, marcadas por muita contestação, ao longo deste sábado.

Segundo os números divulgados pelo clube, a proposta da direção foi aprovada com 47,61 por cento dos votos a favor e 43,2 por cento contra, numa votação que contou ainda com 9,19 por cento de abstenção.

Rui Costa fala entre assobios e apupos: «Não há crise de liderança no Benfica»

O orçamento agora apresentado, aprovado pelos cerca de cinco mil sócios que estão na AG, prevê rendimentos de 67 milhões de euros e gastos de 62,5 milhões de euros, apontando para um resultado positivo de 4,5 milhões no final da próxima época.

Foi um dia em cheio para os sócios do Benfica, com duas assembleias gerais no mesmo a dia. A primeira, de carácter extraordinário, ficou marcada por um atraso de hora e meia devido à adesão massiva de adeptos ao Pavilhão da Luz que levou a que a segunda assembleia, neste caso ordinária, fosse alterada para o relvado da Luz, onde foi montado um palco virado para as bancadas, onde se posicionaram os adeptos.

Rui Costa e os direitos televisivos: «Valemos mais sozinhos do que integrados»

Na primeira assembleia, em que foi aprovada a proposta de metodologia para discussão e votação das propostas de alteração dos Estatutos do clube, já ficou marcada por pedidos de demissão e apupos dirigidos a Rui Costa.

Na segunda assembleia geral, na parte da tarde, Rui Costa voltou a dirigir-se aos sócios que, por sua vez, também puderam pronunciar-se sobre o estado atual do clube.

Nesta segunda reunião magna, foram aprovadas as atas relativas às AG anteriores e também o orçamento para a próxima época.