Rui Costa colocou em causa a centralização dos direitos televisivos este sábado, na intervenção inicial na Assembleia Geral Ordinária do clube, que está a decorrer no Pavilhão da Luz.

Numa reunião magna marcada por forte contestação dos sócios, o presidente do Benfica diz que o clube vale mais sozinho do que integrado na centralização pretendida pela Liga.

«Sabemos bem o valor que temos. Acreditamos que nesta altura, e até prova em contrário, valemos mais sozinhos do que integrados numa centralização cujos valores finais e matriz de distribuição está ainda longe de ficar definida», começou por referir.

Nesse sentido, o presidente do Benfica diz que já está a preparar o período de 2026 a 2028 e avisa, desde já, que não está disposto a receber menos que recebe atualmente. «Estamos a trabalhar para que no período de 2026 a 2028 o Benfica prossiga o seu caminho e volte, uma vez mais, a garantir um valor justo pela dimensão da sua marca e da sua história. Já o disse e reitero: o Benfica não aceita receber menos do que recebe atualmente e não sairá prejudicado com a centralização dos direitos televisivos», destacou ainda.