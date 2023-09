Os sócios do Benfica aprovaram por larga maioria o relatório de gestão e as contas do exercício de 2022/23 do clube, bem como o relatório e parecer do Conselho Fiscal, numa Assembleia Geral Ordinária do clube que decorreu na noite desta sexta-feira.

Num universo de 474 votantes, 82,27 por cento votaram a favor do relatório e contas, enquanto 10,08 por cento votaram contra e 7,65 por cento abstiveram-se.

Recordamos que a SAD do Benfica apresentou um resultado positivo de 4,2 milhões de euros e relação ao exercício de 2022/23.