As conquistas nacionais, o sucesso financeiro e o crescimento do Benfica em várias áreas.



Estas foram as bases de discurso de abertura de Rui Costa na Assembleia-Geral do Benfica, que decorreu esta sexta-feira.



O presidente dos encarnados elencou os vários títulos conquistados, lembrando que o clube conquistou «cerca de 60 por cento dos troféus disputados». A partir da referência aos troféus, o dirigente frisou que «não há créditos» e que a ambição é fazer mais.



Além disso, Rui Costa destacou o facto do pressuposto da direção que lidera ter sido cumprido.



«Sucesso desportivo e solidez económica foi sempre o nosso pressuposto. E cumprimos», afirmou.



Os sócios do Benfica aprovaram por larga maioria o relatório de gestão e as contas do exercício de 2022/23 do clube, bem como o relatório e parecer do Conselho Fiscal, lê-se numa nota divulgada no site das águias.



Leia na íntegra o discurso do presidente do Benfica:



Estamos aqui hoje reunidos para apreciar e votar o relatório e contas 2022/23 do nosso Sport Lisboa e Benfica.



Apresento-me perante vós, orgulhoso do desempenho desportivo da última época, orgulhoso da mobilização e apoio dos sócios ao longo do último ano, orgulhoso do equilíbrio financeiro alcançado na temporada hoje em análise.



Sucesso desportivo e solidez económica foi sempre o nosso pressuposto. E cumprimos!



Nas seis modalidades mais mediáticas, o futebol e as cinco de pavilhão, ganhámos 8 de 12 campeonatos possíveis e conquistámos cerca de 60% dos troféus disputados. Mais títulos do que todos os outros clubes juntos!



Vencemos títulos noutras modalidades e tivemos atletas, no âmbito do Benfica Olímpico, com performances notáveis, como na canoagem, no atletismo e na natação.



Já esta temporada começámos a época com a conquista de seis supertaças e dois troféus oficiais. Ganhámos tudo desde que a nova época começou.



Ganhámos todas as competições oficiais disputadas em Portugal. Todas: Supertaça de Futebol Masculino, Supertaça de Futsal Masculino, Supertaça de Futebol Feminino, Supertaça de Basquetebol Masculino, Supertaça de Andebol Feminino, Supertaça de Futsal Feminino, Elite Cup no Hóquei Masculino e Taça Vítor Hugo no Basquetebol Feminino.



Seis supertaças e outros dois troféus oficiais. São muitos os campeões e todos merecem o nosso apreço e gratidão. Peço uma sentida e merecida ovação para todos os que contribuíram para estes títulos.



Mas, como transmito a todas as nossas equipas, no Benfica não há créditos. Queremos mais.



Ganhar não nos dá descanso. Pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade. No Benfica a ambição tem que ser sempre máxima e os títulos conquistados são um passado que nos envaidece, sim, mas que, igualmente, nos responsabiliza e nos motiva para novas glórias.



Nenhuma destas conquistas, que tanto nos orgulham, teria sido possível sem a paixão e a dedicação dos nossos sócios e adeptos. Têm sido incansáveis e são sempre a alma do nosso Clube.



Crescemos quase 40 mil o número de novos associados. Batemos sucessivos recordes de assistência na nossa renovada casa, tendo registado as 16 maiores assistências da Liga.



Também os pavilhões voltaram a encher no apoio às nossas equipas. Estabelecemos novos máximos de visitantes no estádio e museu.



Nunca a dinâmica foi tão forte em matéria de quotização e merchandising, onde alcançámos novos patamares de referência.



Tudo isto se deve aos benfiquistas, tudo isto se deve a todos nós, a esta incomparável força que é o benfiquismo. O que só aumenta a nossa responsabilidade para o futuro.



Quero por isso, diante de todos vós, vincar que voltámos a apresentar resultados positivos e gerámos rendimentos operacionais a um nível nunca conseguido no Sport Lisboa e Benfica, indo, assim, ao encontro daquilo que consideramos fundamental: sucesso desportivo e equilíbrio económico.



Estamos a investir nas infraestruturas do clube, garantindo melhores condições às nossas equipas.



São disso exemplo a requalificação da Cidade Universitária, que permite ao clube dispor de mais um pólo para o futebol de formação, em pleno coração de Lisboa, bem como a adaptação de espaços do Benfica Campus para acolher a nossa equipa de futebol feminino, confirmando dessa forma o compromisso desta direção com esse projeto.



Quero ainda deixar uma palavra de apreço e gratidão à Fundação Benfica, por tudo o que tem feito em prol de quem mais precisa, e a todos os que contribuem para um Benfica cada vez maior e melhor através das nossas Casas.



É com grande expetativa e entusiasmo que olhamos para a inauguração, em breve, em Santarém, da primeira Casa do Benfica 2.0. Estão a ser lançadas as bases de um projeto ambicioso que, não duvido, vai trazer muitos benefícios para o Benfica.



Caras e Caros Consócios, concluo com o seguinte:



Estou certo de que todos nos sentimos orgulhosos pelas muitas conquistas da temporada passada e com os oito troféus já ganhos esta época.



Mas acredito ainda mais que, agora, o que conta para todos nós, são as conquistas pelas quais vamos lutar nos próximos meses. E é por essa glória e a glória do nosso Benfica que vamos continuar afincadamente a trabalhar.



Após a apresentação das Contas, e votação das mesmas, por parte do vice-presidente Luís Mendes e após o ponto de situação que o Vice-presidente Sílvio Cervan fará sobre a auditoria forense solicitada pela Benfica SAD, estaremos disponíveis para esclarecer todas as vossas questões, como sempre num ambiente à Benfica, com a exigência, o respeito e a elevação que a nossa História justifica.