Julian Weigl e Gonçalo Ramos são baixas no Benfica para a deslocação a Paços de Ferreira, na última jornada da Liga.

O médio alemão e o avançado português foram admoestados com cartões amarelos no clássico deste sábado com o FC Porto e atingiram o limite de séries de cartões.

Assim, a época 2021/22 terminou para estes dois jogadores.