Bruno Lage é a favor das cinco substituições por jogo, com apenas três paragens por jogo. Na perspetiva do treinador do Benfica, esta medida excecional vai beneficiar toda a gente, a começar pelas equipas com mais recursos, que podem dar mais minutos a mais jogadores, mas também as com menos recursos, que vão poder refrescar a equipa na fase final do jogo. O treinador recorreu depois a uma série da Netflix para fazer um historial da introdução das substituições no futebol.

«Concordo muito com estas cinco substituições. Já ouvi várias opiniões diferentes, mas podemos pensar numa equipa que não tem o potencial do Benfica. Podemos olhar para o exemplo do treinador do Barcelona que sentia que a sua equipa marcava mais golos na parte final porque os outros estavam cansados. Nós eventualmente até marcamos mais no início do jogo. As equipas mais fortes têm mais recursos para colocar, mas as outras também podem refrescar. Com um plantel rico ou menos rico, há pontos a favor a contra», começou por referir.

O treinador recordou que depois já houve tempos em que nem havia substituições. «Em termos da evolução do futebol, até há uma série muito interessante sobre isso, o English Game [da Netflix]. Há 100 anos atrás nem substituições havia. Agora estamos a discutir cinco. Há cinquenta discutia-se duas. Nestes tempos modernos, sinto cada vez mais que o jogador gosta de participar. Quem fica fora dos convocados vai ter uma sensação muito semelhante à dos adeptos que vão ter de ficar em casa», prosseguiu.

Uma medida que é boa para os treinadores, mas sobretudo para os jogadores. «Tendo mais gente envolvida no banco, mais gente a quem dar minutos. Cinco substituições concordo, mas com três paragens. Também nos dá uma possibilidade de mexer na equipa tremenda», referiu ainda.