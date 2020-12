Haris Seferovic e a esposa Amina decidiram duplicar o número de pessoas que vão ajudar neste Natal. O casal já tinha anunciado, há uma semana, que iam oferecer presentes em vários orfanatos da região de Lisboa e também dar apoio a dez pessoas, mas agora decidiram alargar o espírito natalício a vinte pessoas necessitadas.

«Olá a todos, das dez pessoas que pretendíamos ajudar, decidimos no total auxiliar vinte. Foram muitas as pessoas que disseram necessitar de comida este Natal, por isso decidimos aumentar o número de famílias a quem dar ajuda», começa por anunciar o casal nas redes sociais.

O avançado sérvio e a esposa manifestaram-se ainda comovidos com as histórias que ouviram nos últimos dias. «Lemos histórias de vida muito comoventes. Desejamos a todos tudo de bom para o futuro! Nunca percam a esperança na vida! Feliz Natal e boas festas», lê-se ainda na publicação do casal Seferovic.