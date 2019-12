Não há neve, renas ou trenós, mas Patrice Evra manteve o espírito natalício vivo e com a boa disposição que já nos habituou, fez um vídeo vestido de Pai Natal.

Uma dança num local paradisíaco, com direito a um mergulho nas águas cristalinas e uma mensagem: «Já é demasiado tarde. As vossas crianças agora já só acreditam no SantaEvra. Não fiquem com inveja, apenas queria partilhar este momento com todos os Pais Natal do Mundo.»