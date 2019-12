Em família, em Portugal ou no estrangeiro, com mais ou menos pessoas ou até em momentos mais sós, dezenas de futebolistas partilharam com o mundo os momentos da quadra natalícia de 2019.

Cristiano Ronaldo numa fotografia na praia, Rui Patrício bem junto da família, tal como Pizzi, ou Alex Telles com a companheira e dois animais de estimação, foram alguns dos instantes apanhados pelas câmaras e exibidos nas redes sociais pessoais de cada um.

Em comum, claro está, o espírito natalício, família, os votos deixados, bem como os adereços alusivos à quadra.