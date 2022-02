Darwin, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-1 em Tondela, numa partida da 21.ª jornada da Liga:



«Sim. É uma vitória muito importante fora de casa. Fizemos um grande jogo. O jogo passado não estivemos tão bem, mas a equipa mudou a cabeça. Encarámos este jogo com outra cabeça, com 'ganas' de jogar e de ganhar.



Mensagem do presidente? Como disse, não estive cá. A mensagem do presidente é sempre uma. Dentro do balneário somos nós que temos de falar. Somos os únicos que vão reverter esta situação.



Quem joga, quem está no banco ou está fora puxa para o mesmo lado. Somos todos iguais e puxamos todos para o mesmo lado.»



[Apoio dos adeptos apesar do mau momento]: «O apoio dos adeptos é sempre importante. Sabemos que estamos numa situação muito difícil, mas precisamos do apoio deles em todos os jogos. Vamos jogo a jogo e no final da temporada veremos o que acontece.»