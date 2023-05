Julian Draxler, jogador do Benfica, em declarações à BTV durante o percurso do autocarro dos encarnados para o Marquês de Pombal:

«É fantástico. Já ganhei alguns campeonatos, mas este é diferente. Estou muito feliz por ir para o Marquês agora e ver toda a gente. As pessoas falaram-me do Marquês, mas quero ver com os meus próprios olhos.

Estou muito feliz por esta experiência. Joguei num grande clube da Europa e agradeço a toda a gente no Benfica. Quero dizer aos adeptos que não tive a oportunidade de fazer mais por causa da lesão, mas eu [n.d.r.: em português] «amo o Benfica». Claro que serei benfiquista para sempre. Foi um período curto, mas este clube é incrível.»