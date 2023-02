Enzo Fernández, em entrevista ao jornal The Times, abordou a saída do Benfica para o Chelsea, desvalorizando o elevado valor pago pelo clube londrino (121 milhões de euros) e garantindo que, no período das negociações entre os dois clubes, nunca faltou a um treino de Roger Schmidt.

«O valor pago pouco me importa, não tem nada a ver comigo, é algo que encaro com naturalidade. O meu trabalho é entrar em campo e dar sempre o meu melhor. Tenho apenas três anos de carreira profissional. Muita coisa aconteceu num curto espaço de tempo. Ainda me sinto numa curva de aprendizagem», destacou o jovem médio de 22 anos.

O jogador manifestou-se, acima de tudo, orgulhoso pelo esforço que o Chelsea fez para o contratar. «O Chelsea foi a equipa que deu tudo para me contratar. Mostraram interesse em mim através do meu agente ainda antes do Mundial. Fiquei muito contente por ter a confiança de um clube como o Chelsea», destacou.

Enzo assume ainda que chegou a sentir os nervos à flor da pele no último dia de mercado. «Foi stressante. Os nervos eram cada vez maiores assim que se aproximavam as horas finais. Tentei manter-me calmo e focar-me no meu futebol. Estava a treinar e jogar sempre que podia, mas as últimas horas foram um pouco agitadas», acrescentou.

Apesar do nervosismo, Enzo garante que, enquanto esteve no Benfica, esteve sempre focado e, garante, nunca faltou a um treino, como chegou a ser noticiado. «Muita coisa foi filtrada para a imprensa que talvez não fosse verdadeiramente aquilo que estava a acontecer. Posso garantir que nunca faltei a qualquer sessão de treino. Sabia que as negociações estavam a decorrer entre os clubes. Apenas deixei-me levar, mantive a minha cabeça baixa e continuei a treinar», destacou.

Quanto ao Chelsea, Enzo Fernández ainda não festejou uma vitória, mas pede confiança aos adeptos. «Acreditem nestes jogadores, acreditem na equipa técnica, no staff e na direção. Estamos a tentar ganhar jogos por vocês para começarmos a dar a volta às coisas já no próximo domingo. Peço-vos que tenham paciência, chegaram muitos jogadores novos e o clube está a reestruturar-se», comentou ainda.