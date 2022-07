Pedro Pablo Pichardo, campeão do Mundo de triplo salto, vai estar esta noite no Estádio da Luz, a assistir ao embate do Benfica com o Newcastle, no regresso da Eusébio Cup.

Depois de ter «driblado» os jornalistas no aeroporto, na chegada a Lisboa, proveniente dos Estados Unidos, o atleta de origem cubana vai estar esta noite no Estádio da Luz no camarote presidencial.

Acompanhe o Benfica-Newcastle AO MINUTO

Ao lado do presidente Rui Costa, além da família mais próxima de Eusébio, vai estar uma verdadeira constelação de antigas estrelas do Benfica, com nomes como Humberto Coelho, Toni, José Henrique, Shéu Han, Nuno Gomes, Carlos Manuel, Simão Sabrosa, Pedro Mantorras, António Veloso, Paulo Madeira, João Tomás, Dimas, Marcelo Moretto, Paulo Lopes, pedro Valido, Abel Xavier, Nuno Assis, além do antigo internacional italiano e Bola de Ouro Fabio Cannavaro.