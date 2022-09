O Benfica teve de suar para sair do Minho com a liderança e invencibilidade intactas. Na estreia do alemão Draxler, Rafa Silva foi o único a conseguir encontrar o caminho do golo e a marcar pela terceira época consecutiva em casa do Famalicão. Os encarnados sentiram muitas dificuldades em contrariar o bom posicionamento da formação famalicense, que alterou a tática para tentar contrariar a equipar de Roger Schmidt.

A equipa de Rui Pedro Silva jogou para o ponto e saiu-se mal. Esteve sempre mais preocupada em não sofrer do que em marcar e só por uma única vez conseguiu incomodar Vlachodimos. Apesar de um jogo menos conseguido, as águias estiveram sempre mais perto do golo, valendo a boa exibição de Luiz Júnior na baliza famalicense para o resultado se fixar na diferença mínima.

Titularidade de Draxler

Depois de mais uma vitória europeia, Roger Schmidt não promoveu a rotatividade da equipa, fazendo apenas três alterações, duas forçadas. No lado direito da defesa Gilberto assumiu a titularidade, trocando por Alexander Bah. Na frente, os castigados João Mário e Gonçalo Ramos foram rendidos por Petar Musa e pelo Draxler. O alemão fez a estreia no campeonato português, porém esteve muito apagado.

Do outro lado, Rui Pedro Silva, que vinha de uma derrota em Portimão, trocou dois jogadores, mas adaptou a equipa taticamente para travar as mais-valias encarnadas. Reforçou o miolo do terreno com o possante Pelé e o lado esquerdo do ataque, com a inclusão de Francisco Moura, com o intuito de parar a dupla Gilberto/Neres.

Ainda assim, foram as águias que entraram melhor. David Neres combinou com Musa e rematou para boa defesa de Luiz Júnior. Os encarnados sentiam dificuldades de penetrar no setor defensivo da formação famalicense e só a espaços conseguiam alvejar a baliza à guarda de Luís Júnior. Aí, brilhava o guardião brasileiro ao serviço do Famalicão.

Perto da meia hora, Grimaldo, primeiro, e Enzo, depois, tentaram a sorte, mas Luiz Júnior levou sempre a melhor. A única vez que a turma famalicense chegou com perigo à baliza das águias, foi Vlachodimos a brilhar. Em cima do minuto 45, Zaydou surgiu em zona privilegiada e rematou para excelente defesa do grego.

Rafa descobre o caminho do golo

Para a segunda metade, o treinador encarnado trocou o apagado Draxler e lançou Diogo Gonçalves, que conhece bem o estádio famalicense – foi jogador do Famalicão na época 2019/20. E o Benfica entrou com tudo. Em cinco minutos, duas excelentes oportunidades que, uma vez mais, Luiz Júnior resolveu. Musa e Neres foram os autores dos remates.

O golo apareceu ao minuto 63 por Rafa Silva. Grimaldo apareceu solto à esquerda e cruzou rasteiro para a entrada do internacional português que, com um toque subtil, inaugurou o marcador.

Roger Schmidt, que já tinha três alterações programadas, confirmou-as mesmo depois de marcar. De uma assentada, entraram Rodrigo Pinho, Chiquinho e Alexander Bah, refrescando a frente de ataque. Respondeu Rui Pedro Silva, quase dez minutos depois, com a entrada de Rui Fonte e Pedro Brazão.

Até ao final, o Benfica controlou sempre o jogo e nunca permitiu aos famalicenses ameaçarem a baliza de Vlachodimos. Mesmo depois de reforçar o ataque, o Famalicão usou muito coração e pouca cabeça para tentar chegar à igualdade. Triunfo justo, mas curto, do Benfica no Minho.