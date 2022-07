O Benfica fez questão de prestar homenagem a Ricardo Leite, treinador de guarda-redes que faleceu na última terça-feira.



Os encarnados partilharam uma fotografia nas redes sociais da equipa técnica de guarda-redes e dos guardiãos da equipa, Helton Leite, Vlachodimos, André Gomes, Kokubo e Samuel Soares. Na imagem vê-se as luvas colocadas no revado de forma a desenhar o número um.



«O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Ricardo Leite, treinador de guarda-redes que integrou o projeto do Futebol de Formação ao longo de cinco época», escreveu o clube na legenda.



Por sua vez, o Sporting manifestou pesar pelo falecimento do treinador.



Ricardo Leite passou pela formação de Sporting e Benfica, assim como no Vitória de Guimarães e faleceu em Lisboa. Era membro da equipa técnica da seleção de Cabo Verde.