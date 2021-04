Na antevisão ao jogo com o Tondela, Jorge Jesus alertou para a qualidade da equipa beirã no contra-ataque.

«O Murillo, o Mario Gonzalez e o Agra são três jogadores com muita velocidade após a recuperação da bola. Não só velocidade de execução, mas também de ganhar o espaço aos adversários para o contra-golpe. Estamos preparados para isso, vamos ver se conseguimos que isso não aconteça, porque essa mais-valia está identificada e trabalhámos para que nos pudéssemos preparar para esse momento do jogo do Tondela. Estamos preparados para todos os momentos do jogo, incluindo esse», afirmou o treinador do Benfica.

Nos últimos sete jogos, o Tondela foi apenas derrotado por Sporting e FC Porto - os dois primeiros classificados - e ocupa nesta altura um tranquilo nono lugar com 35 pontos, o que comprova a qualidade do conjunto orientado por Pako Ayestarán. «O Tondela este ano está a fazer um campeonato muito mais fortes do que nos outros anos e tem três/quatro jogadores espanhóis que lhe dão uma qualidade muito boa. Vamos ter, como é óbvio, algumas dificuldades no jogo. (...) É preciso estarmos preparados para vários apertos que vamos ter durante o jogo, e que depois possamos fazer a diferença quando estivermos em ataque posicional», projetou.