Na véspera do encontro com o Tondela, Jorge Jesus comentou o que se passou após o apito final do Moreirense-FC Porto tanto dentro como fora do relvado com a agressão de Pedro Pinho a um jornalista da TVI.



«Não é um caso. São três. Não fica muito bem da minha parte jogar com o Tondela e comentar outras situações que não tem a ver com o jogo. Todos temos de rever os nossos processos, treinadores, árbitros, jogadores, para que o futebol em Portugal, que é representado não só pela seleção mas também por jogadores com muita qualidade. São identificados como de top mundial, ainda ontem vimos a meia-final da Champions que tinha vários portugueses. Temos de olhar para o nosso produto e pensar que o futebol é muito mais importante do que interesses individuais e temos todos de abraçar essa causa. Caso contrário andamos sempre com nestas situações. Gostava de contribuir para que isso não acontecesse», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico das águias lembrou que o comportamento dos intervenientes do futebol mudou, sobretudo sem a presença de público, acrescentando que os árbitros têm de ter mais autoridade.



«Sei que em Inglaterra isso acontece. O Carvalhal ofereceu-me uma garrafa de vinho depois do jogo. São culturas diferentes, mas não quer dizer que não possamos acreditar alguns exemplos. Com o passar dos anos, olhamos para o jogo e para as coisas de forma diferente. A minha saída de Portugal fez-me ter outras perspetivas que na altura se calhar não tinha. Todos temos de melhorar. Os árbitros têm de ter mais autoridade no jogo, têm de se assumir. Há uns anos só o treinador podia falar no banco, hoje levantam-se os jogadores todos, o roupeiro, o médico e se estiver o gato, vai o gato. Todos acham que têm opinião e devem intervir. Antes só o capitão se poderia dirigir ao árbitro, hoje todos falam com o árbitro. O árbitro não tem autoridade porque não se assume. É tão fácil como isto. Era assim, por que razão agora não é? Porque não há público. Estes casos geram outras situações. Aqui está uma coisa que é preciso mudar. Todos temos de melhorar o nosso produto. É tão bem jogado, tem bons jogadores e treinadores. Estas situações fazem-me lembrar os jogos antigos da América do Sul em que acabavam todos à porrada. Temos de começar a pensar e a caminhar para defender o futebol. É o que nos alimenta», disse ainda.