O Benfica deverá apresentar-se em campo neste domingo contra o Tondela com várias alterações no onze, mantendo Jorge Jesus uma linha de atuação muito semelhante à adotada nas últimas semanas para fazer face ao exigente calendário competitivo das águias.

«Viemos de um jogo em que fomos obrigados a correr muito mais do que o habitual, por termos menos um jogador. «Teremos mais um dia de descanso do que tem sido habitual mas, como temos feito sempre, vamos mudar, como é normal, aqueles jogadores que nos derem sinal de que estão mais carregados e fatigados», disse na antevisão à partida da 4.ª jornada da Liga, confirmado que Darwin Nuñez estará convocado para o jogo.

O treinador do Benfica deixou elogios ao conjunto beirão, que somou uma vitória e duas derrotas as primeiras jornadas da Liga. «O Tondela é uma equipa bem organizada, com jogadores muito rápidos na frente e com uma ideia de jogo muito boa. O respeito que temos pelo Tondela é o mesmo respeito que tivemos pelo PSV. É esse o nosso grande objetivo para amanhã [domingo].»

O jogo com o Tondela surge cinco dias depois da euforia vivida em Eindhoven com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e, não menos importante, entrada de 37 milhões de euros nos cofres dos encarnados.

Agora, Jorge Jesus quer os jogadores focados no campeonato que, lembrou, é o maior objetivo do Benfica, mas admitiu que não é fácil manter os índices de concentração quando se passa tão rapidamente de uma realidade competitiva para outra. «A nossa ideia [de trabalho] foi na tentativa de que a equipa tem de mudar o chip. A experiência diz-me que não é fácil mudarmos muitas vezes o chip, mas o nosso objetivo nos últimos dias foi exatamente esse: praticamente nem falámos da nossa passagem com o PSV», concluiu.