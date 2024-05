É oficial, Unai Emery renovou contrato com o Aston Villa até 2029.

Notícia surge praticamente um mês depois do técnico ter prolongado o vínculo com os «villains» até 2027.

Através de um comunicado, o clube anunciou um novo contrato para Unai Emery, válido para as próximas cinco temporadas. Recordar que quando renovou pela primeira vez com o clube, o Aston Villa ainda não tinha confirmado a presença na Liga dos Campeões, na próxima época.

«O Aston Villa tem o prazer de anunciar que Unai Emery assinou um novo contrato, válido para as próximas cinco temporadas. O técnico espanhol levou o clube até ao quarto lugar da Liga Inglesa e garantiu pela primeira vez na história a presença na Liga dos Campeões para o nosso clube», pode ler-se no comunicado.

Após renovar com o emblema londrino, Unai Emery mostrou-se feliz pela decisão tomada e garantiu que está focado em atingir os objetivos propostos pela direção do clube.

«Estou muito feliz por dar este passo e pela responsabilidade de liderar este clube. Desde que cheguei consegui sempre ter o melhor ambiente e estrutura possível para desenvolver um projeto de grande ambição. Existe uma grande química no Aston Villa e os adeptos fazem toda a diferença», admitiu o técnico.

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ✍️