Jorge Jesus lamenta não poder contar com Weigl para o jogo deste domingo, no Algarve, frente ao Farense, depois do médio alemão ter visto um cartão amarelo no último jogo com o Moreirense. O treinador lembra que o jogador foi admoestado num lance que considera ter sido penálti a favor do Benfica e, como alternativa, anuncia que vai apostar em Gabriel.

O treinador começou por confirmar que não conta com Weigl para o jogo deste domingo. «O Weigl foi penalizado, viu um amarelo e não pode jogar amanhã. Foi penalizado numa ação que é grande penalidade e ainda por cima é penalizado com cartão amarelo», começou por referir.

O treinador já reviu o lance e está convicto de que o árbitro não marcou penálti porque o médio alemão não caiu de imediato no relvado. «Compete-me a mim analisar os jogos. Já vi várias vezes esse lance. A primeira ação em que o Weigl entra na área e depois cai-não-cai porque é alemão. Se fosse tuga caía logo ali. É grande penalidade, é penalizado com amarelo, ficamos sem o jogador e ainda por cima não foi marcada grande penalidade», acrescentou.

Uma baixa de peso, até porque Jorge Jesus diz que Weigl foi dos jogadores que mais cresceu desde que regressou ao Benfica. «O Weigl vai estar fora deste jogo em Faro, como é óbvio. É um dos jogadores que com a minha chegada melhorou muito, não só a nível coletivo, mas também individual. É um jogador fundamental na equipa do Benfica», referiu.

Quanto às alternativas, Jorge Jesus deixou claro que vai apostar em Gabriel, até porque Samaris está com problemas físicos. «Temos outros jogadores com aquelas características. Temos o Weigl, o Gabriel e temos o Samaris. O Samaris anda com um problema físico, não é de agora, é desde que cheguei. Há a possibilidade de ser operado, mas, não tendo essa possibilidade de contar com Weigl, aquele jogador que me dá mais confiança é o Gabriel. Se não acontecer nada até ao jogo será o Gabriel a jogar. Hoje ainda penso treinar, apesar de estar um temporal muita grade, mas penso ter o Gabriel durante o jogo», contou ainda.