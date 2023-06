João Mário jogou apenas meia temporada no West Ham, mas não esqueceu a equipa londrina que representou na temporada de 2017/18, por empréstimo do Inter Milão, que acabou, na passada quarta-feira, de conquistar a Liga Conferência, com uma vitória sobre a Fiorentina na final.

«Parabéns West Ham! Totalmente merecido, que clube especial», escreveu o atual jogador do Benfica na conta pessoal do Twitter.

João Mário jogou nos hammers por empréstimo do Inter, em janeiro de 2018, numa equipa que contava com José Fonte na defesa e com o avançado portista Toni Martinez no ataque.

João Mário somou 13 jogos na Premier League e um na Taça de Inglaterra e deixou a sua marca em Inglaterra com dois golos.