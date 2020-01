O primeiro jogo de Julian Weigl de águia ao peito durou 61 minutos e foi, indicam os números, apenas razoável. Além de ter recebido a segunda nota mais baixa do SofaScore, só atrás de Haris Seferovic, Weigl esteve pouco em jogo, tanto no processo ofensivo como nas ações defensivas.



O internacional alemão deu só 43 toques na bola - longe, bem longe dos mais de 200 que conseguiu num jogo do Borussia Dortmund e que se tornaram recorde na Bundesliga - e foi capaz de fazer apenas um desarme.



Venceu 63 por cento dos duelos com os atletas do Desportivo das Aves, outro registo medíocre, e só na qualidade de passe esteve perto do nível habitual: 85 por cento de acerto.



Nota ainda para outro dado: dois em dois nos dribles tentados.



Tudo isto acabou por lhe dar uma nota de 6,8.



O jornalista do Maisfutebol presente na Luz atribui-lhe nota 3.



Foi apenas a estreia, mas os números não estiveram ao nível do costume do senhor 20 milhões.