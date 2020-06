Contratado no mercado de inverno para reforçar o Benfica na segunda metade da época, Dyego Sousa soma nove jogos sob o comando de Bruno Lage. Depois de se ter estreado a titular pelas águias num jogo da Liga Europa diante do Shakhtar Donetsk ainda antes da paragem competitiva, o avançado luso-brasileiro foi lançado pela primeira vez no onze encarnado numa partida para a Liga no último jogo diante do Rio Ave, no qual saiu ao intervalo, depois de ter ficado ligado ao golo do conjunto de Vila do Conde através de um corte defeituoso que acabou por ser aproveitado por Taremi.

Na antevisão à partida com o Santa Clara, o técnico do Benfica saiu em defesa de Dyego Sousa, discordando que o jogador, que ainda não marcou qualquer golo, esteja a atravessar uma má fase. «É a sua opinião», começou por dizer em resposta à questão lançada por um jornalista. «O Dyego fez exatamente aquilo que eu pedi [contra o Rio Ave]. Estrategicamente queríamos um jogador assim. Temos de entender qual é o perfil dos nossos avançados. O Seferovic e o Vinícius têm um ataque muito forte à profundidade. Dyego Sousa? Joga entrelinhas, segura a bola e outros jogadores vão ter de fazer o ataque à profundidade. (...) Correu, pressionou, teve uma oportunidade muito boa em que podia ter feito golo.»

E acrescentou, numa olhar mais alargado ao desempenho do avançado desde que chegou ao Benfica: «Se quiser fazer uma análise ao trabalho do Dyego, veja o último jogo que ele fez e o jogo que fez com o Shakhtar, em que tivemos uma primeira parte muito boa e chegámos ao resultado de 3-1. Estou muito satisfeito com o trabalho do Dyego e pela forma como entrou na equipa», concluiu.