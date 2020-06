A vitória sobre o Rio Ave permitiu ao Benfica voltar aos triunfos após quatro empates consecutivos para a Liga, dois deles após a retoma da competição devido à pandemia de covid-19, e recuperar dois pontos para o rival FC Porto no topo da classificação.

«É uma verdade que a cara de quem ganha não é a mesma da de quem perde», assumiu Bruno Lage após ser questionado sobre as sensações que o plantel lhe transmitiu durante a semana.

«Tenho dito que o pior que podemos trazer de um jogo para o outro são as emoções negativas e, desde o início em que começámos a trabalhar, mesmo com os empates com o Tondela e o Poritmonense, nunca senti desânimo ou o que quer que fosse. (...) Disse na antevisão do jogo com o Rio Ave que senti sempre a equipa com uma energia muito positiva e com vontade enorme de vencer o jogo seguinte», acrescentou, assumindo que o apoio dos adeptos é importante para dar à equipa um boost motivacional. «Temos tido receções fantásticas onde quer que a equipa esteja. Mas o calor que os nossos adeptos nos fazem sentir é realmente algo que nós sentimos. Falta-nos aquela gente a apoiar e a empurrar a equipa para esta reta final.»

Bruno Lage foi depois questionado a propósito da média de pontos baixa alcançada pelos dois principais candidatos ao título desde que a competição foi reatada: o Benfica somou cinco pontos em nove possíveis, mais um do que o FC Porto.

«De uma forma geral, estamos todos a passar por algo que nunca passámos. Estivemos muito tempo fora do campo de treino. Num período normal de férias nunca se chega a este tempo. E depois, com muito pouco tempo para preparar a entrada numa competição que perspetivamos de curta. São dez jogos em que não há espaço para errar. É tudo coisas novas. É verdade que a ausência de público pode ser levada em consideração, porque é algo pelo qual grandes jogadores e clubes nunca passaram. Mas o que é nosso é perceber o que não fizemos de bom e o que fizemos de bom nos jogos», apontou.

Esta quarta-feira, o Benfica recebe o Santa Clara em mais um jogo à porta fechada. Para esta partida, Grimaldo e também Jardel são baixas confirmadas, sendo que André Almeida, que cumpriu castigo frente ao Rio Ave, pode voltar a ser opção.