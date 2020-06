Bruno Lage ficou satisfeito com a pressão alta que o Benfica conseguiu impor frente ao Rio Ave, na última jornada, mas adianta que frente ao Santa Clara a estratégia poderá ser diferente, mas com o mesmo objetivo: criar oportunidades para chegar aos golos.

«A chave é sermos competentes nos vários momentos do jogo, não basta ser competente só nesse momento em particular, mas depois, com bola, continuarmos a ser consistentes e a criar as oportunidades necessárias para marcarmos os golos», começou por referir na conferência de antevisão do jogo da 28.ª jornada da Liga.

Apesar de tudo, o treinador quer manter o que a equipa conseguiu de positivo frente à equipa de Vila do Conde. «Sim, em função daquilo que tinha sido a estratégia para o último jogo e tendo em atenção a forma como o Rio Ave joga, foi nosso objetivo não dar oportunidade para jogar. Na primeira meia-hora, até ao momento do golo, fizemos isso muito bem. Não permitimos que o adversário saísse como gosta, recuperámos muitas bolas no meio-campo ofensivo», prosseguiu.

Mas a estratégia frente ao adversário açoriano não será necessariamente igual. «A estratégia depende sempre de cada jogo, amanhã vamos defrontar um adversário diferente, que tem feito um percurso muito bom, com um treinador que poderá fazer história conseguindo a manutenção. Vai-nos colocar outro tipo de problemas e vai dar-nos outras oportunidades para explorar», acrescentou ainda.