Julian Weigl foi contratado pelo Benfica em janeiro. O médio alemão foi contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros e chegou à Luz com o estatuto de estrela.

No último jogo, diante do Rio Ave, o jogador de 23 anos estreou-se a marcar pelo novo clube e acabou por dar a vitória à águias já na reta final da partida.

Na antevisão ao jogo com o Santa Clara, Bruno Lage fez um balanço da adaptação de Weigl. «Triunfar de imediato num país que não se conhece, onde não se domina a língua e onde não se conhece o futebol, não é fácil. Isso requer um período de adaptação.»

E essa adaptação, segundo o treinador do Benfica, está a correr sem sobressaltos. «A forma o clube e a equipa o recebeu, e a forma como o atleta se envolve dentro e fora do campo, permite-me dizer isso: uma adaptação, um conhecimento mais profundo da nossa forma de jogar, do relacionamento com os colegas. A adaptação vai correndo dentro da normalidade», observou Lage.