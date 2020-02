Por que razão Samaris não joga?

A questão, colocada já esta época a Bruno Lage, ganhou nova «vida» com os resultados negativos do Benfica, que não venceu os últimos quatro jogos que realizou.

Neste domingo, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, o técnico das águias foi confrontado com o facto de um jogador tão importante no título da época passada raramente ser opção, ainda para mais quando se aponta problemas vários à zona intermediária da equipa.

«É opção por aquilo que vai acontecendo. É olhar e ver a intenção de colocar mais gente em termos ofensivos. Samaris não é o único jogador, do sucesso do ano passado, que não tem jogado. O Florentino e o Seferovic também. Agora, ele ou qualquer jogador estão sempre próximos de entrar no jogo. Não é por estar no banco ou fora da convocatória que deixam de ser soluções. A cada três dias há um momento: viagens, lesões e o momento de forma de cada jogador», respondeu Lage.