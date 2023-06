Nicolás Otamendi é o quarto nome dado a conhecer para o onze do ano da Liga 2022/23.

O capitão do Benfica participou em 31 dos 34 jogos do campeonato, tendo sido um dos elementos mais valiosos na campanha que terminou com a conquista do título pelos encarnados.

Otamendi, que renovou recentemente contrato com o Benfica por mais duas épocas, junta-se a uma lista que já conta com os portistas Diogo Costa e Pepe, além de António Silva, parceiro do argentino no eixo defensivo da equipa de Roger Schmidt.