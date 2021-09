Além de ter anunciado que não seria candidato às próximas eleições do Benfica, João Noronha Lopes deixou ainda bem claro de que não vai apoiar a candidatura de Rui Costa, atual presidente do clube após a saída de Luís Filipe Vieira.



«Tenho uma grande admiração por Rui Costa como jogador. Estive lá contra a Fiorentina e na festa de despedida, mas enquanto dirigente, não o vou apoiar. Fazendo um balanço do que tem sido o Rui Costa. Quando tivemos uma OPA ilegal, não ouvi uma palavra de Rui Costa. Quando o presidente da MAG se demitiu porque não concordava com o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária não ouvi uma palavra de Rui Costa. Onde estava o Rui Costa nesses momentos? Ausente de momentos graves da história do Benfica. Neste momento não tenho conhecimento de outros candidatos», referiu, numa conferência de imprensa realizada numa unidade hoteleira em Lisboa.



O ex-candidato à presidência das águias comentou ainda a venda das ações da SAD que pertencem a Luís Filipe Vieira, mas não clarificou se o clube deve ou não acionar o direito de preferência.



«Este episódio é mais um episódio de uma novela que começou numa OPA ilegal. Depois tivemos o aparecimento de uma proposta do Sr. Textor que queria comprar ações muito acima do valor de mercado. E agora temos outra proposta sobre uma parte do capital do Benfica. O que sei é que em 2017 o Benfica tinha condições para ter comprado parte destas ações a bom preço e agora chegamos aqui. Continua a haver uma sucessão de eventos secretos e pouco explicados. Qual é que é o fator em comum? Parece que na direção ninguém sabe de nada, que são todos apanhados de surpresa e que tudo isto era apenas do conhecimento de uma pessoa», sublinhou.



[em atualização]