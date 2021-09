Luís Filipe Vieira recebeu uma oferta de 5,8 milhões de euros, para vender as ações da SAD que detém, e informou a direção do Benfica sobre essa possibilidade de negócio, como escreveu o Maisfutebol.



Ora, como o Benfica detém direito de preferência sobre o capital da SAD possuído por detentores individuais, o elenco presidido agora por Rui Costa reunirá «nos próximos dias» para tomar uma decisão.



Vieira tem 3,28% das ações da SAD e recebeu uma proposta de venda no valor de 7,80 euros por cada um dos 753.615 títulos, correspondendo a um valor global de quase 5,9 milhões de euros (5.878.197 euros).



Nas informações prestadas à Lusa, fonte do Benfica garantiu que o clube e a SAD desconheciam por completo a oferta recebida por Luís Filipe Vieira, até ela ser pública. A direção do Benfica tem até ao dia 15 de setembro para responder ao antigo presidente.



Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na sequência da operação «Cartão Vermelho» e esteve em prisão domiciliária até pagar a caução exigidia pelo juiz Carlos Alexandre, enquadrada nas medidas de coação aplicadas.



[ATUALIZADO]