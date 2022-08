«Confiantes». Esta foi uma palavra várias vezes repetida por Nicolas Otamendi na abordagem ao jogo desta terça-feira frente aos dinamarqueses do Midtjylland, relativo à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O central argentino considera que o Benfica fez «grandes jogos na pré-temporada», mas lembra que ainda há espaço para melhorar. «Estamos confiantes porque fizemos uma boa pré-época, tanto em termos físicos, mas também fizemos grande jogos onde os erros aparecem sempre. O importante é melhorar jogo a jogo. O mais importante e o mais lindo é que amanhã começam os jogos oficiais e vamos procurar a vitória que, no fundo, é o que importa», começou por dizer.

Novo treinador, novas ideias, com destaque para a pressão alta sobre os adversários. «Obviamente cada treinador tem ideias novas. Começámos desde o início com uma ideia diferente, de pressão alta, creio que com os treinos e escutando o treinador, começamos a captar a ideia dele. Estamos ainda no início, ainda há muito a percorrer, mas a ideia está identificada pelo plantel. Amanhã é um jogo oficial, queremos dar o melhor para conseguir a vitória», acrescentou.

Um primeiro jogo oficial, que é também um objetivo muito importante para o clube. «Estar no Benfica obriga-nos a lutar por todas a competições da mesma maneira. Amanhã é o primeiro jogo em casa, são dois jogos, vamos tentar ganhar, fazendo um bom jogo, procurando implementar o que aprendemos na pré-época. Queremos um início importante para que o Benfica possa estar na Champions», destacou ainda.